Певица Zivert анонсировала концерт после ухода со сцены

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) анонсировала концерт в Тюмени после ухода со сцены. Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы.

Zivert должна была выступить в Тюмени 29 апреля, однако концерт перенесли в связи с состоянием здоровья артистки. Не состоялись в намеченные даты и другие выступления в туре. Концерт 15 сентября пройдет в СК «Центральный».

В феврале 2024 года певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. При этом Zivert не стала прерывать участие в проекте «Голос». В 12-м сезоне музыкального шоу певица выступает наставницей, она набрала вокалистов в свою команду.