В Москве суд назначил Киркорову штраф за неуплату штрафа

Таганский суд Москвы оштрафовал певца Филипа Киркорова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.

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Суд признал исполнителя виновным в административном правонарушении. Киркоров не выплатил ранее назначенный ему штраф. О деталях не сообщается.

В результате суд назначил певцу новое взыскание, в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, то есть Киркоров должен выплатить шесть тысяч рублей.

До этого певец делился с журналистами деталями о своем «умном» доме. По его словам, он приобрел кровать с трансформируемым основанием с функцией массажа и режимом невесомости.

Помимо этого, он купил украшения для интерьера от модного дома Philipp Plein, каждое из которых обошлось ему не менее чем в два миллиона.

Также артист рассказал, что установил в жилье «умные» китайские унитазы золотого цвета.