FEDUK, Boulevard Depo, Хаски и другие. Пикник «Афиши» анонсирует первую волну артистов

Юбилейный фестиваль соберёт на сценах актуальный хип-хоп, локальную инди-музыку, дагестанский фанк и многое другое

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В двух городах – Москве и Санкт-Петербурге – гостей будут ждать три тематические сцены. Первая — классическая главная сцена «Пикника» с самой актуальной музыкой от состоявшихся артистов и ярких новичков. Вторая сцена будет посвящена хип-хопу и R’n’B, третья — локальным инди-звездам и электронной музыке.

Одним из хедлайнеров главной сцены станет Хаски со специальной перформанс-программой. Среди артистов также мультижанровые экспериментаторы «БАЗАР», легенда отечественной электроники Tim Aminov с офлайн-премьерой нового альбома.

Главный гость хип-хоп-сцены — один из ключевых российских хитмейкеров FEDUK с эксклюзивной программой для «Пикника». Также здесь — Boulevard Depo с главными хитами и премьерами из ещё не вышедшего альбома, рэпер Масло Черного Тмина, Эрика Лундмоен, урбан-герои из Казахстана Armich, Dose, фрешмен Nomad Punk, продюсер SP4K, а в Санкт-Петербурге — ещё и эпатажный рэпер НЕДРЫ с лайв-бендом.

На третьей сцене в Москве 3 августа выступят романтики из группы «Свидание», пост-панк «Где Фантом?», проект на стыке арт-рока и хип-хопа «тима ищет свет», шугейзеры «Деревянные киты», а также перспективная молодая группа «Обстоятельства», дуэт «Сестры» и «Манго Буст». В Санкт-Петербурге 10 августа к группе «Свидание» добавятся «Перемотка», passmurny и солнечный фанк из Дагестана «нееет, ты что».

Во второй день на третью сцену фестиваля поднимутся самые актуальные исполнители электронной музыки: экспериментальный продюсер KУOK, а также совместный перформанс уфимцев «ЛАУД», рэпер КАССЕТА и дуэт The Dawless.

Скоро станут известны имена артистов второй волны. Следите за анонсами. Новый релиз билетов включает отдельные на каждый день, а также специальные детские — подробности тут.

Напомним, что фестиваль пройдёт в Москве 3 и 4 августа на территории СК «Лужники» и впервые в Санкт-Петербурге – 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.

Эксклюзив! Архивная запись выступления российского барда Фёдора Инсарова в кругу друзей во время фестиваля авторской песни Пикник «Афиши», сделанная 9 февраля 1992 года. https://youtu.be/gMbzkZpr9Rw