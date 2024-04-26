Боня заявила о беременности

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что станет матерью во второй раз.

Боня опубликовала ролик с фотосессии на постеры 4 сезона шоу «Злые Языки». Она показала кадры с округлившимся животом.

«Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?» — поделилась телеведущая.

Некоторые подписчики усомнились в беременности Бони, обвинив ее в пиаре. Они напомнили, что блогерша совсем недавно худела с помощью голодания.

«Нет никакой беременности! Очередной развод аудитории! Сейчас будет подогревать интерес очередными нелепыми выпадами. Боне нужны деньги», — заявила пользовательница сети.

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Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат и совместно воспитывают ребенка.

Виктория Боня два года скрывала отношения предпринимателем с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. 13 февраля Боня объявила о расставании с возлюбленным.