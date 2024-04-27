Актриса Яна Поплавская прокомментировала извинения певицы Алсу за то, что она обеспечила своей дочери нечестную победу на шоу «Голос.Дети». Своим мнением Поплавская поделилась в Telegram-канале.

«То есть любовь к ребенку превыше мнения миллионов россиян? <...> Это чудовищно, что во имя своих интересов, на самом деле калеча своих детей, не обеспечив ему настоящее соревнование, люди так поступают», — заявила актриса.

Она добавила, что Алсу поступила подло по отношению к своей же дочери. Поплавская подчеркнула, что сейчас о наследнице певицы ничего не слышно после скандального шоу, однако в условиях честной борьбы девочка могла бы стать звездой.

«Одно скажу — можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя бы сейчас», — подытожила Поплавская.

Недавно Алсу призналась, что воспользовалась известностью, чтобы призвать поклонников проголосовать за свою дочь на «Голос.Дети» в 2019 году. Она заявила, что по итогу «не рассчитала» и добавила, что просто хотела помочь своему ребенку, как любая мама.

Алсу извинилась за нечестную победу дочери в проекте «Голос»

Победу дочери Алсу на «Голосе» аннулировали, выявив накрутку голосов. Спустя несколько месяцев после шоу певица призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери и даже покупала ей голоса.