Бузову госпитализировали в больницу

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова была госпитализирована. Об этом она сообщила в Telegram, написав: "Я немного пропаду из сети. Легла в больницу". Причина ее госпитализации не уточняется.

Ранее Бузова жаловалась на проблемы со здоровьем, связанные со стрессом. Она испытывает сложности с засыпанием и слабость из-за насыщенного рабочего графика. Певица также отметила, что после съемок быстро засыпает и испытывает проблемы с пробуждением из-за усталости.

В январе Бузова также рассказала о болезни, связанной с выступлением на морозе, которая повлияла на ее самочувствие. Съемочный процесс и насыщенный график работы оказывают серьезное воздействие на ее организм, что привело к необходимости госпитализации.