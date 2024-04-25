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Звезды рассказали, чем займутся вместо шашлыков на майских праздниках

Российские звезды рассказали, чем займутся на майских праздниках вместо приготовления шашлыков за городом. Знаменитостей цитирует kp.ru.

Певица Катя Лель проведет майские праздники на Мальдивах без шашлыков
© Газета.Ru

Певица IOWA призналась, что уедет в Париж. Ее коллега по сцене Катя Лель также планирует покинуть Россию.

«Я не ем мясо, поэтому без шашлыков. А вот Мальдивы будут, надеюсь, все получится», — поделилась она.

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин намерен провести выходные в Татарстане.

«Поеду в Казань, шашлыков не будет, не мой вид времяпрепровождения. Я люблю активный отдых: спорт, гольф», — объяснил он.

Накануне эксперт раскрыл самые распространенные виды мошенничества в майские праздники. В преддверии 9 Мая мошенники могут создавать посты со сбором средств для ветеранов, предупредил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

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