Певица Катя Лель проведет майские праздники на Мальдивах без шашлыков

Российские звезды рассказали, чем займутся на майских праздниках вместо приготовления шашлыков за городом. Знаменитостей цитирует kp.ru.

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Певица IOWA призналась, что уедет в Париж. Ее коллега по сцене Катя Лель также планирует покинуть Россию.

«Я не ем мясо, поэтому без шашлыков. А вот Мальдивы будут, надеюсь, все получится», — поделилась она.

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин намерен провести выходные в Татарстане.

«Поеду в Казань, шашлыков не будет, не мой вид времяпрепровождения. Я люблю активный отдых: спорт, гольф», — объяснил он.

Накануне эксперт раскрыл самые распространенные виды мошенничества в майские праздники. В преддверии 9 Мая мошенники могут создавать посты со сбором средств для ветеранов, предупредил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.