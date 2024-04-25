Раскрыты новые подробности личной жизни Ирины Шейк

Анонимный источник раскрыл новые подробности личной жизни российской супермодели Ирины Шейк. Соответствующий материал публикует Page Six.

По данным издания, инсайдер из близкого окружения знаменитости рассказал, что после расставания с американским футболистом Томом Брэди она начала искать нового возлюбленного. При этом, по словам собеседника издания, он должен быть известным, красивым и обеспеченным, а также жить либо в Европе, либо в США.

«Она рассматривает разные варианты, но ее круг интересов — маленькая группа людей», — заключил он.

Ранее в апреле стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк начали избегать друг друга на публике. Отмечалось, что звезды пришли на школьное собрание дочери Леи отдельно.