Легенда КВН раскрыл судьбу передачи без Маслякова

Целые поколения выросли на голосе Александра Маслякова в качестве ведущего КВН, у поклонников передачи выстроилась целая ассоциативная связь и теперь трудно представить программу без него, рассказал NEWS.ru актер, юморист, участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. Он добавил, что зрителям будет сложно привыкнуть к новому ведущему.

Мы воспитаны на его голосе, на Маслякове. Тем, кто воспитан на нем, тем, будет тяжело перестроиться на другого, на любого ведущего, кем бы он ни был. Это очень четкая ассоциативная связь: КВН, его голос, сам Масляков. Это очень сильная ассоциация, — сказал он.

Писаренко также отметил, что подобная ситуация уже наступала, когда на место Маслякова рассматривалась кандидатура его сына. Тогда всем было не то что принять это, а даже представить, хотя фамилия и имя у них совпадали.

Ну вот настолько сильно Масляков старший вошел в подсознание, вот такой он магический для зрителей. Очень слежу за судьбой КВН, для меня важно, кто будет новым ведущим, — подытожил он.

До этого Сергей Писаренко отметил, что комик Дмитрий Хрусталев действительно может заменить Александра Маслякова-старшего в качестве ведущего шоу. По его словам, Хрусталев объявил об этом во время одного из выступлений в Москве.