Гитарист Пугачевой оценил ее здоровье после Чернобыля

Гитарист Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Левшин в недавнем интервью рассказал, что состояние здоровья певицы в значительной мере ухудшилось после ее поездки в Чернобыль в 1986 году. Музыкант также признался, что у большей части коллектива позднее произошли разные проблемы с функционированием организма.

© Вечерняя Москва

— Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно, — сообщил музыкант в комментарии News.ru.

Александр Левшин также оценил слова Аллы Пугачевой о потере волос в Чернобыле. Он подтвердил серьезное влияние Чернобыльской аварии на здоровье всех артистов, которые выступали в зоне катастрофы.

Примадонне отечественной эстрады сейчас 74 года, однако в своем «серебряном» возрасте артистка выглядит куда моложе. Нумеролог Ирина Богуславская рассказала, что помогает певице сохранять молодость. Оказалось, что весь секрет заключается в противоположном поле.