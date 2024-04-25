Туриченко раскрыл, планирует ли покинуть «Иванушки International»

Об этом артист рассказал в интервью каналу FAMETIME TV. По словам певца, у него сейчас активно развивается сольная карьера, однако пока удается совмещать выступления.

«Я попытаюсь все вести параллельно. Пока все получается. Иногда сложно выруливать это. Сложно, потому что много предложений по сольным концертам», — добавил Кирилл.

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