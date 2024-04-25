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Певец Кирилл Туриченко раскрыл, планирует ли покинуть «Иванушки International»

Об этом артист рассказал в интервью каналу FAMETIME TV. По словам певца, у него сейчас активно развивается сольная карьера, однако пока удается совмещать выступления.

Туриченко раскрыл, планирует ли покинуть «Иванушки International»
© РИА Новости
«Я попытаюсь все вести параллельно. Пока все получается. Иногда сложно выруливать это. Сложно, потому что много предложений по сольным концертам», — добавил Кирилл.

Ранее в сети появился трейлер фильма «Тур с Иванушками». В нем расскажут историю трех фанаток коллектива, которые отправляются за любимой группой по югу России.

Шоу-бизнес
Кирилл Туриченко