Покинувший «Маску» Денис Клявер назвал своего фаворита

Певец Денис Клявер, который скрывался в костюме Щенка на шоу «Маска», признался, что будет болеть за Енота в будущих выпусках. Об этом пишет «Вокруг-ТВ».

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«У меня есть несколько версий, кто есть кто. Но в этом и кайф, что, кажется, нас ждет совершенно непредсказуемый финал. Удовольствие получат все: и зрители, и жюри, и артисты, оказавшиеся внутри этих чудесных созданий», — заверил Клявер.

Артист выразил большую благодарность шоураннерам проекта и напомнил, что звезды-участники являются лишь верхушкой айсберга шоу. По мнению Клявера, передача выглядит так здорово из-за работы огромного количества людей, которые стараются производить интересный контент.

Накануне сообщалось, что в новом выпуске шоу «Маска» членам жюри удалось разоблачить Щенка. Им оказался Денис Клявер. Участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что пытался выдать себя за певца Жана Милимерова. По словам Клявера, он очень рад, что ему удалось так долго участвовать в телешоу, — артист выбыл на стадии полуфиналов.