В семье Маслякова отказались комментировать новости о его болезни

В семье руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова отказались комментировать новости о его болезни. Lenta.ru

Невестка ведущего КВН Ангелина Маслякова заявила, что ей некогда разговаривать. «У меня нет на вас пары минут. Извините», — сказала она, когда журналисты спросили ее о состоянии артиста. Газета.Ru

Ранее в Сети появилась информация о том, что бессменный ведущий КВН Александр Масляков навсегда оставляет свой пост и передает его Дмитрию Хрусталеву. Позже его сын, Александр Масляков-младший заявил, что это неправда. При этом Telegram-канал Mash утверждает, что Масляков действительно уходит с поста ведущего, так в 2022 году после перенесенного коронавируса у него обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Passion.ru