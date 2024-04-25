Волочкова назвала типаж привлекающих ее мужчин

Балерина Анастасия Волочкова в одном из недавних интервью рассказала, какой типаж мужчин ее привлекает. Знаменитость отметила, что предпочитает себе в спутники красивых, статных и стройных кавалеров.

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— И это не только Гай Ричи, а вообще все, кто обладает такими качествами. Но в первую очередь я людей определяю по добропорядочным качествам и по их отсутствию, — пояснила артистка.

Волочкова призналась, что уже ждет, когда появится новая кинокартина британского режиссера.

Кроме того, балерина также истолковала свое личное восприятие понятия «джентльмен». Анастасия Волочкова пояснила, что это тот мужчина, который состоит с ней в отношениях. Иначе, по мнению знаменитости, она бы не была с ним, передает «Газета.ru».

Балерина также прокомментировала слухи о возможной помолвке с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, более близко она стала общаться с артистом примерно полтора года назад. Волочкова подчеркнула, что Шаляпин нравится ей и как мужчина, и как друг.

Личная жизнь Волочковой была и остается одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса: в юности танцовщица была в отношениях со знаменитыми мужчинами, однако до сих пор не состоит в официальном браке. Во всех своих неудачах в любви балерина винит собственную мать.