Концерт популярного рэпера отменили в одном из городов России

Концерт популярного рэпера и блогера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) отменили в одном из городов России после переноса. Об этом сообщает издание amic.

Выступление исполнителя песни «Моя хулиганка» не состоится в Барнауле. Изначально концерт планировали провести 25 апреля в «Титов-Арене», однако 19 апреля организаторы мероприятия предупредили о переносе в клуб «Фараон». Об отмене выступления стало известно 24 апреля.

«Концерт на нашей площадке 25 апреля не состоится. Об этом нас проинформировали его организаторы. Информация по возврату билетов будет опубликована сегодня в их группе в социальных сетях», — цитирует издание администрацию клуба.

До этого Минкульт Алтайского края рекомендовал отменить концерт Xolidayboy из-за обращений жителей, обеспокоенных «общественным резонансом» по поводу выступлений артиста в других регионах.

Ранее концерт исполняющей песни Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) кавер-группы отменили в Новороссийске.