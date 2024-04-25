Киркоров согласился приютить всю семью Тодоренко в своем особняке

Певец Филипп Киркоров в разговоре с kp.ru заявил о готовности принять в своем гостевом доме всю семью телеведущей Регины Тодоренко.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, 8 спален», — подчеркнул Киркоров.

Артист также хвастался, что в его гостевом доме каждая комната посвящена отдельной стране. К примеру, Британии, Франции, Болгарии и Бали. Музыкант также отметил, что постоянно пользуется услугами врачей, чтобы сохранить «товарный вид». Говоря о грядущем дне рождения, певец признался, что хочет отметить его в узком кругу.

Недавно Филипп Киркоров похвастался «умным» интерьером своего нового особняка. Он приобрел два дизайнерских черепа от модного дома Philipp Plein, инкрустированных кристаллами от Swarovski, каждый из черепов оценивается в не менее чем 2 миллиона рублей. Также артист купил «умные» китайские унитазы: по данным СМИ, артист приобрел туалеты золотого цвета.