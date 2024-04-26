Рэпер Серега назвал виновного в отъезде Пугачевой

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, заявил, что народный артист и режиссер Никита Михалков может отчасти нести ответственность за отъезд эстрадной певицы Аллы Пугачевой из России. Ее слова приводит News.ru.

© Lenta.ru

Артист вспомнил о фильмах, на которых росли покинувшие Россию артисты.

«Допустим, "Утомленные солнцем", вы смотрели? Помните режиссера? Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем "Утомленные солнцем"? О "зловещем" сталинском времени, "плохих" энкавэдэшниках, "плохом совке"», — сказал он, отметив, что картина могла повлиять на сознание артистки.

По мнению Пархоменко, Пугачева «исторически не образована», из-за чего высказывается против специальной военной операции (СВО).

«Наверняка изменит свою позицию, просто нужно время. А пока зачем цитировать заблуждающегося человека?» — добавил рэпер.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что худшим наказанием для Аллы Пугачевой будет забвение.