Организаторы фестиваля Пикник «Афиши» назвали первых артистов

Организаторы фестиваля Пикник «Афиши» объявили первых артистов. На мероприятии выступят FEDUK, Хаски, ЛАУД, Boulevard Depo, КАССЕТА, масло черного тмина, «Свидание» и не только.

Также посетители Пикника смогут увидеть на сцене Эрику Лундмоен, «БАЗАР», SP4K, НЕДРЫ, Nomad Punk, Tim Aminov, «Деревянных китов» и множество других музыкантов.

Скоро будут известны новые имена артистов, которые также появятся на фестивале.

Напомним, что Пикник «Афиши» в этом году состоится 3 и 4 августа в Москве в «Лужниках». Впервые событие пройдет в Санкт-Петербурге: 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова. Последний раз фестиваль проводился в 2019-м. В этом году Пикник отмечает 20 лет.