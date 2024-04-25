Организаторы фестиваля Пикник «Афиши» назвали первых артистов

На Пикнике «Афиши» выступят FEDUK, Boulevard Depo, Хаски и другие артисты
Организаторы фестиваля Пикник «Афиши» объявили первых артистов. На мероприятии выступят FEDUK, Хаски, ЛАУД, Boulevard Depo, КАССЕТА, масло черного тмина, «Свидание» и не только.
Также посетители Пикника смогут увидеть на сцене Эрику Лундмоен, «БАЗАР», SP4K, НЕДРЫ, Nomad Punk, Tim Aminov, «Деревянных китов» и множество других музыкантов.
Скоро будут известны новые имена артистов, которые также появятся на фестивале.
Напомним, что Пикник «Афиши» в этом году состоится 3 и 4 августа в Москве в «Лужниках». Впервые событие пройдет в Санкт-Петербурге: 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова. Последний раз фестиваль проводился в 2019-м. В этом году Пикник отмечает 20 лет.