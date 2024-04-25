Звезда «Время первых» задолжала государству 86 тысяч рублей

Актриса Александра Урсуляк задолжала 86 тысяч рублей московским коммунальщикам и ГИБДД. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка не оплачивает штрафы и не платит за квартиру больше полугода.

Иск от ГБУ «Жилищник Пресненского района» в отношении Урсуляк поступил в суд еще в октябре. В общей сложности артистка задолжала 45 310 рублей. В декабре суд постановил оплатить счета, однако актриса этого так и не сделала. Кроме того, за ней числятся 66 непогашенных дорожных штрафов более чем на 40 тысяч рублей.

Сама Урсуляк объяснила, что все время проводит на работе и у нее нет времени заниматься финансовыми вопросами. Звезда фильма «Время первых» подчеркнула, что погасит все долги после 26 апреля — когда закончится Московский международный кинофестиваль, в котором артистка задействована.