Лерчек высказалась об уголовном деле против Блиновской

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, прокомментировала уголовное дело о неуплате налогов против автора онлайн-марафонов Елены Блиновской. Своим мнением она поделилась в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

Чекалина заявила, что знает Блиновскую только с хорошей стороны и считает ее прекрасным человеком.

«Мне очень жалко и грустно, что так получилось. Сейчас ее сердце разрывается на миллионы частиц, потому что ее прекрасные дети (у Блиновской четверо детей — прим. «Ленты.ру») находятся с ней не рядом. Материнское сердце очень сильно болит», — высказалась она об уголовном преследовании коллеги.

Блогерша также выразила надежду, что ситуация, в которой оказалась Блиновская, разрешится позитивно для нее.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из России. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года стало известно, что блогерше продлили арест еще на три месяца.

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В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее мужа возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Блогершу обвинили неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее супруга — в пособничестве. В декабре уголовное дело против них было прекращено.