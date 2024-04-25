Собчак публично высмеяла Малиновскую

Журналистка Ксения Собчак публично высмеяла телеведущую Машу Малиновскую. Знаменитость опубликовала пост в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Ксения Собчак показала поклонникам архивную фотографию, на которой она была запечатлена вместе с супермоделью Натальей Водяновой и телеведущей Машей Малиновской. На снимке журналистка предстала в черном платье и меховой накидке. Водянова позировала в сером пальто и оранжевом шарфе, а Малиновская была одета в красное платье. Знаменитости улыбались фотографу.

«Когда мы были юными…Наталья, я и какая-то бешеная фанатка», — подписала кадр Ксения Собчак.

Некоторые интернет-пользователи не оценили шутку журналистки.

«Бешеная фанатка, может быть, выглядела лучше обеих звезд», «Маша Малиновская что ли фанатка-то?», «А Малиновская чем насолила Собчак? Она и сама здесь как бешеная фанатка», «У Ксении память отшибло, возраст дело такое, всякое случается», — писали в комментариях.

Накануне Ксения Собчак показала поклонникам, как выглядит ее столовая. На снимке был запечатлен большой деревянный стол, на котором стояли вазы с сухоцветами, статуэтки, поднос со свечами и шкатулка. Рядом находились стулья с бархатными подушками. Поклонники журналистки не оценили интерьер.