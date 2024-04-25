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Галкин подал в суд за отказ исключить его из списка иноагентов

Известный российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов. Информация об этом появилась на портале судов Москвы.

Галкин* подал в суд за отказ исключить его из списка иноагентов
© globallookpress.com

Сообщается, что по административному делу Галкина была подана кассационная жалоба.

12 марта стало известно, что Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года Галкин подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Однако суд отказался снимать с юмориста статус иноагента.

Минюст внес Галкина в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве отметили, что юморист осуществляет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.

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