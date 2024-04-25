Галкин* подал в суд за отказ исключить его из списка иноагентов

Известный российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов. Информация об этом появилась на портале судов Москвы.

Сообщается, что по административному делу Галкина была подана кассационная жалоба.

12 марта стало известно, что Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года Галкин подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Однако суд отказался снимать с юмориста статус иноагента.

Минюст внес Галкина в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве отметили, что юморист осуществляет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.