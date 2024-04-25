Билан подогрел слухи о романе с победительницей «Новой Фабрики звезд»

Певец Дима Билан обратился к Гузель Хасановой со сцены на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024». Об этом сообщает издание Voice.

Он попросил победительницу проекта «Новая Фабрика звезд» подняться, обратившись к ней со словами: «Любовь моя». Затем знаменитости обнялись. Поклонники артиста заподозрили, что у звезд может быть роман.

Voice напомнило, в свою очередь, что в 2019 году Хасанова публиковала селфи с Биланом: на снимке девушка целовала исполнителя в шею, а в посте писала: «Дим, я люблю тебя». Затем девушка не раз называла звезду своим любимым артистом.

Накануне Билан рассказал, как относится к откровенным фотосессиям девушек. Певец признался, что ему симпатичен такой контент.

«Нравится мне все. Я же человек», — отвечал он.

В марте издание «Экспресс газета» писало, что у певца роман со своей помощницей Аленой Усачевой. Источники утверждали, что девушка беременна от Димы Билана. Однако артист опроверг эту информацию. Он уверил, что если подобное действительно произойдет, то он обязательно поделится новостью с поклонниками.