Телеведущая Кудрявцева рассказала о потере близкого человека

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что недавно в Алуште умерла от рака ее двоюродная сестра Ольга. Она добавила, что постоянно плачет после ее смерти, пишет «Комсомольская правда».

Кудрявцева пояснила, что Ольга узнала о диагнозе шесть месяцев назад и молчала, не говорила близким, так как не хотела никого беспокоить.

Кроме того, заметила телеведущая, сестра отказалась от врачей, денег, помощи и «просто тихо ушла».

Ольга была доброй, светлой, милой, верила в Бога. Вместе с тем, она посчитала госпитализацию «лишними страданиями», пояснила Кудрявцева.

Напомним, что в настоящее время сама актриса постепенно восстанавливается после тяжелой травмы, полученной на съемках шоу. Врачи диагностировали у нее полный разрыв передней крестообразной связки и перелом, сделали операцию.