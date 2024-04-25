Похоронившая дочь телеведущая Фазлиева сообщила о потере малыша

Четыре года назад ведущая программы «Вызов 112» на телеканале ТНВ Эльвира Фазлиева столкнулась со страшной потерей — погибла ее дочь Аида. Еще один удар судьбы произошел в 2024 году. Фазлиева узнала, что ждет ребенка, но потеряла малыша спустя месяц после этой новости.

Четырехлетнюю дочь Фазлиевой Аиду врачи спасли от сильной болезни. Девочку рвало сгустками крови, но медикам удалось поставить ее на ноги. Однако на прогулке с ней произошел несчастный случай. Из-за начавшегося урагана на Аиду упало дерево, от полученных травм она скончалась. Спустя четыре года Фазлиева вновь забеременела, но малыш так и не появился на свет.

Телеведущая поделилась своим горем с подписчиками в личном блоге. В конце января она узнала, что ждет ребенка. Она была счастлива от этой новости. Но уже через месяц Фазлиева попала в больницу. Она до сих пор проходит лечение из-за появившихся осложнений.

— В конце января я узнала, что беременна. Я была на седьмом небе от счастья! Но, к сожалению, оно продлилось недолго. Через месяц после радостной новости я вновь испытала боль потери. Врачи сообщили, что сердце малыша больше не бьется, — написала Фазлиева в личном блоге.

Актриса Ирина Безрукова в эфире популярного шоу на НТВ «Секрет на миллион» впервые рассказала, что была беременна от бывшего мужа Сергея Безрукова, но у нее случился выкидыш. Когда у пары не получилось завести детей естественным путем, они обратились к специалистам и прошли процедуру ЭКО. Супруги прожили вместе 15 лет, после чего актер ушел к другой женщине.