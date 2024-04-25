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«Боль потери»: похоронившая дочь телеведущая Фазлиева сообщила о потере малыша

Четыре года назад ведущая программы «Вызов 112» на телеканале ТНВ Эльвира Фазлиева столкнулась со страшной потерей — погибла ее дочь Аида. Еще один удар судьбы произошел в 2024 году. Фазлиева узнала, что ждет ребенка, но потеряла малыша спустя месяц после этой новости.

Похоронившая дочь телеведущая Фазлиева сообщила о потере малыша
© Вечерняя Москва

Четырехлетнюю дочь Фазлиевой Аиду врачи спасли от сильной болезни. Девочку рвало сгустками крови, но медикам удалось поставить ее на ноги. Однако на прогулке с ней произошел несчастный случай. Из-за начавшегося урагана на Аиду упало дерево, от полученных травм она скончалась. Спустя четыре года Фазлиева вновь забеременела, но малыш так и не появился на свет.

Телеведущая поделилась своим горем с подписчиками в личном блоге. В конце января она узнала, что ждет ребенка. Она была счастлива от этой новости. Но уже через месяц Фазлиева попала в больницу. Она до сих пор проходит лечение из-за появившихся осложнений.

— В конце января я узнала, что беременна. Я была на седьмом небе от счастья! Но, к сожалению, оно продлилось недолго. Через месяц после радостной новости я вновь испытала боль потери. Врачи сообщили, что сердце малыша больше не бьется, — написала Фазлиева в личном блоге.

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Энн Хэтэуэй