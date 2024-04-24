Киркоров посвятил одну из комнат гостевого дома теме Бали

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что построил гостевой домик.

Киркоров рассказал, что в его гостевом доме есть восемь спален. Артист уверил, что там комфортно и уютно. Каждая комната посвящена определенной тематике. К примеру, Британии, Франции, Болгарии и Бали. Певец отметил, что мог бы разместить в своем жилье всех членов жюри шоу «Маска».

Киркоров признался, что поселил бы свою коллегу по «Маске» Регину Тодоренко в комнату «Бали».

«Там и места побольше», — рассказал исполнитель.

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

В том же месяце стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски».