Twenty One Pilots перенесли выход альбома Clancy

Альт-рок-дуэт Twenty One Pilots объявил, что их грядущий лонгплей выйдет на неделю позже запланированной даты. Теперь премьера Clancy назначена на 24 мая. Решение связано с тем фактом, что группа снимает видео на каждый из треков.

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Вокалист и автор лирики Тайлер Джозеф напомнил, что верит в эти 13 песен достаточно, чтобы имитировать на камеру пение каждой из них. Как напоминает NME, в феврале было готово восемь роликов, притом не каждый из них обладал кинематографичностью лид-сингла Overcompensate. По словам Джозефа, у некоторых треков также будет несколько версий.

Clansy должен стать шестым лонгплеем в дискографии «Пилотов». Их предыдущий альбом, Scaled & Icy, увидел свет в мае 2021-го.