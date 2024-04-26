Айза рассказала об интиме с Гуфом после развода

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в интервью с Super, что занималась сексом с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом) после развода.

© Газета.Ru

Айза призналась, что не помнит точную дату, однако у них был интим в 2014 году. На тот момент артист и блогерша уже год находились в разводе. Бизнесвумен пошутила, что у них с Гуфом точно был секс в 2009-м, так как через год родился их общий сын Сэм.

Айза также рассказала, что целовалась с Долматовым примерно два года назад. Блогерша сравнила секс с бывшим интимом с родственником.

«Это как будто бы со своим родственником. Только если… Но смотря с каким бывшим», — поделилась блогерша.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В январе Айза сообщила, что перестала общаться с Гуфом. Блогерша уточнила, что их общий сын Сэм возможно поддерживает связь с отцом, однако она — нет. Бизнесвумен призналась, что ей стало хорошо после этого.