На Мадонну снова подали в суд

На культовую поп-звезду Мадонну снова подали в суд за позднее начало концерта. Истцы также обвинили артистку в пении под фонограмму и намеренном повышении температуры в помещении.

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Согласно данным, полученным Rolling Stone UK, в суд обратились трое поклонников Мадонны: Элизабет Халпер-Эсефи, Мэри Конобой и Нестор Монте — младший. Истцы утверждают, что концерт должен был начаться в 20:30, но певица появилась на сцене лишь двумя часами позже. Поклонники заявили, что чувствуют себя «обманутыми». По их словам, действия Мадонны демонстрируют ее «высокомерие и абсолютное неуважение».

Аналогичная ситуация произошла в прошлом декабре. Тогда, выйдя на сцену, Мадонна извинилась за задержку. Артистка быстро взяла слова назад, заявив, что на самом деле ей не жаль и что она «всегда опаздывает».