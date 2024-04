Билли Айлиш станет хедлайнером Fortnite Festival

Певица Билли Айлиш выступит на виртуальном фестивале в игре Fortnite 23 апреля. Об этом звезда сообщила в соцсетях, прикрепив картинку своего скина.

Подробности о коллаборации разработчика Epic Games и Билли пока не раскрываются. Вероятно, по традиции персонаж артистки появится во вселенной экшена.

Fortnite Festival — это ритм-игра от создателей Fortnite и разработчика музыкальных видеоигр Harmonix, запущенная в 2023 году. На фестивале пользователи могут исполнять лицензионные треки — как мировые хиты, так и оригинальные композиции Fortnite — сольно и в группе до четырех человек. На сцене виртуального эвента уже выступали Леди Гага и The Weeknd.

17 мая Билли выпустит альбом HIT ME HARD AND SOFT. Он станет третьим в дискографии исполнительницы: ее предыдущий полноформатник Happier Than Ever вышел в 2021 году и был номинирован на «Грэмми».