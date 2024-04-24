Муцениеце через суд добилась алиментов от Прилучного

Telegram-канал SHOT пишет, что суд частично удовлетворил иск актрисы Агаты Муцениеце к бывшему мужу Павлу Прилучному, касающийся алиментов на их детей. По данным канала, других подробностей решения нет, однако известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года — пока старшему (Тимофею) не исполнится 18 лет.

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По информации канала, после наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Как сообщает канал, один съемочный день актера стоит около 500 тысяч рублей.

Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия. Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.

Ранее суд обязал Прилучного выплатить бывшей супруге 26,5 тысячи рублей за судебные издержки по делу о выселении из московской квартиры. В апреле 2023 года актриса лишила экс-супруга регистрации в их московской квартире, которая осталась ей после развода. Муцениеце потребовала компенсацию затрат на адвоката в 51 тысячу рублей. Суд удовлетворил ее иск частично.