Вандалы разгромили могилу легенды «КиШ» в Петербурге

Вандалы разгромили могилу солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Хулиганы нарисовали на портретах певца свастики, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в этом завсегдатаев местного компьютерного клуба.

По данным канала, подобных актов вандализма было уже несколько. В первый раз это произошло в ночь на 19 апреля. Фанаты привели захоронение в порядок. Теперь они уносит портреты музыканта на ночь, а утром возвращают их на место. Некоторые поклонники организовали дежурства.

Люди попросили администрацию кладбища установить камеры и организовать патруль. Также создана петиция с призывом к городским властям не допускать осквернения могилы музыканта в будущем.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае следователи завершили расследование дела о вандализме на территории памятника «Поспеловская батарея». Подозреваемыми оказались 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка. В ведомстве заявили, что задержанные из хулиганских побуждений оставили надпись на объекте культурного наследия.