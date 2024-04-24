«Любэ» получили подарок от президента Монголии

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отправил подарок группе «Любэ» к 35-летию творческой деятельности. Что за посылка, неизвестно.

Лидер коллектива Николай Расторгуев лично забрал подарок в посольстве Монголии в РФ, сообщает ТАСС.

«Любэ» дали два концерта в Улан-Баторе в декабре 2017 года. По некоторым данным, оба выступления прошли по инициативе местного фан-сообщества группы и собрали полный зал.

Ранее сообщалось, что все ближайшие концерты «Любэ» перенесены из-за медицинского обследования Расторгуева.