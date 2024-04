Mitski плывет в лодке в новом философском клипе Star

Инди-певица Мицки опубликовала клип на песню Star из своего последнего альбома The Land Is Inhospitable and So Are We (2023). Видео сняла Меган Хуан, срежиссировавшая ряд предыдущих концептуальных работ артистки.

Песня — об угасшей любви и отпечатке, который она оставляет.

Альбом The Land Is Inhospitable and So Are We вышел в сентябре 2023-го. Его центральной темой стала любовь. Релиз был единодушно принят критиками, которые оценили эмоциональность текстов, а также красоту и самобытность музыки.