Умер певец Ларри Пейдж, икона поп-музыки 1960-1970-х годов

Скончался британский артист, известный как Ларри Пейдж - певец, автор песен и успешный продюсер, некрологами отмеченный как "поп-икона".

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Ларри, настоящее имя которого - Леонард Дэвис, одна из ключевых фигур т.н. Британского вторжения 1960-х, отошел на 87-м году жизни в своем доме. Об этом сообщают СМИ, не вдаваясь в детали.

Дэвис родился в 1936-м. Псевдоним взял в честь актера Ларри Паркса. Карьеру певца начал еще подростком, фирменной деталью сделав огромные солнцезащитные очки.

На пике славы гастролировал с Клиффом Ричардом, выступал на лучших британских концертных площадках, был активным гостем телешоу.

После сделал и успешную карьеру продюсера и менеджера, открыл свои независимые звукозаписывающие фирмы, работал с The Kinks и The Troggs.

В 1972 году Пейдж стал соавтором песни для ФК "Челси" Blue is the Color, которая до сих пор звучит в их домашних матчах.