50-летняя Наташа Королева удивила публику новым имиджем

50-летняя певица Наташа Королева удивила публику новым имиджем в стиле диско. Артистка опубликовала ролик в ярком наряде в личном блоге.

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В соцсети певица показала кадры со съемок передачи «Супер Стар ВИА». На ролике были запечатлены Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Королева. Наташа продемонстрировала новый имидж в стиле диско. Она сделала пышную прическу, надела блестящий бомбер розового цвета, крупные серьги с камнями. Ее образ дополнил яркий макияж с акцентом на губы. Артистка подобрала помаду в тон одежды. Поклонники отметили, что с трудом узнали певицу.

«Наша компашка жюри. Жжет не по-детски», — подписала ролик Королева.

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Ранее певица Наташа Королева рассказала о том, как появилась песня «Дельфин и русалка». Артистка вспомнила о совместной работе с Игорем Николаевым. Подробности смотрите в этой новости.

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