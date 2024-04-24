Продюсер допустил дуэт Бабкиной и Инстасамки

Певица Надежда Бабкина засматривается в сторону молодежной аудитории, поскольку это лакомый кусочек для артиста, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, Бабкина зашла на территорию Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Лолиты и может задуматься о дуэте с рэпершей Инстасамкой. Как отметил музыкальный критик, певица понимает, что не так известна среди тинейджеров и людей чуть постарше.

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Здесь Бабкина зашла на территорию Баскова, Киркорова, Лолита. У Баскова и Киркорова был нашумевший клип «Ибица». Его долго обсуждали, и тогда они обрели популярность у Tik Tok молодежи. Потом был клип извинения за «Ибицу», коллаборации с Милохиным. У Бабкиной это первый шаг на этом пути. Может быть, будет дуэт с Инстасамкой. Я этого не исключаю. Может быть, с кем-то из других фрешменов, — сказал Бабичев.

По словам продюсера, своей пародией Бабкина на хит Инстасамки показывает, что «тоже так может и получается интересно». Бабичев считает, что Инстасамке и Бабкиной не обязательно делать новую версию «За деньги да», это может быть новая композиция.

Ранее Бабичев подчеркнул, что Бабкина хорошо исполнила пародию на хит Инстасамки «За деньги — да». По его словам, это больше стеб и юмор, однако Бабкина органично смотрится в образе. Бабичев считает, что артистке стоит включить продюсерские возможности и идеи для закрепления успеха.