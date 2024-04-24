Имущество на миллиард: как будут делить активы Лерчек и ее супруг

Уголовное дело об отмывании средств против блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее супруга Артема прекратили 1 марта. Уже спустя несколько дней знаменитость подала на развод, а ее муж — иск о разделе имущества, в котором фигурирует сумма в 1,25 млрд рублей. Как пишет «КП», звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал основные версии причин разрыва, которые сейчас высказываются в Сети.

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Во время расследования Чекалины находились под домашним арестом. Жорин отметил, что не все семьи такое выдерживают — порой люди серьезно сорятся, вынужденные проводить много времени в одном помещении. Например, всплеск подобных разводов был во время пандемии коронавируса. По этой причине адвокат не исключает, что Артем и Валерия действительно расстались.

Если бы уголовное преследование не завершилось, то можно было бы предположить еще один вариант. Есть прецеденты, когда во время следствия фигуранты путем разводов «избавляются» от части имущества, которое могут распродать после приговора для возмещения ущерба. Однако к Чекалиным вопросов у следствия больше нет.

Существует версия, что развод — это лишь попытка пары привлечь к себе внимание, чтобы восстановить утерянную известность и заработать денег. В таком случае можно предположить, что супруги будут сами тормозить судебные разбирательства. Первый подобный «звоночек» уже есть — суд оставил иск Чекалина без движения, поскольку в нем оказались ошибки.

«Если в пределах обозначенного судом времени ошибки не устраняются, суд возвращает этот иск. А дальше человек имеет право подать аналогичный иск еще раз», — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что в его практике подобные случаи бывали. Стороны могут различными способами затягивать процесс — подавать апелляции, кассации, объединять в одно производство расторжение брака и раздел имущества и так далее. Остановить разбирательства можно в любой момент — заключив мировое соглашение.

«Но если реального спора нет, судье, конечно, не понравится, что его втянули в шоу-игрища. И тогда он может принять решение, которое не устроит ни тех, ни других», — сказал Жорин.

Эксперт также отметил, что раздел имущества сам по себе небыстрый процесс и важна в этом не только сумма. Если стороны спорят лишь о нескольких объектах недвижимости и паре машин, то суд займет около года. Если в перечне имущества есть огромное количество предметов искусства, акции и иные накопления, то разбирательство может тянуться до пяти лет. В таком случае необходимо проведение дополнительных экспертиз и оценок, которые требуют времени.