Лариса Долина сообщила о нападении незнакомца

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в молодости несколько раз подверглась нападениям незнакомцев. Ее слова приводит Пятый канал.

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Как рассказала исполнительница, несколько лет назад в подъезде жилого дома на нее накинулся незнакомец с ножом. Звезда подчеркнула, что чудом не погибла после встречи со злоумышленником. Вдобавок другой неизвестный мужчина подкараулил Долину на лестничной клетке и едва не изнасиловал.

«Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал», - поделилась певица.

Помимо этого, народная артистка России уточнила, что несколько раз подвергалась преследованиям со стороны фанатов. Так, один из поклонников начал угрожать ей, из-за чего знаменитость была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Его вычислили по звонку. [Посадили], правда, на два с половиной месяца всего. Тогда это считалось хулиганством. Он меня сильно тогда достал», — добавила она.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров назвал Ларису Долину врушкой в выпуске «Маски».