Бузова выдвинула претензию каналу ТНТ из-за обмана на проекте «Дом-2»

Телеведущая Ольга Бузова потребовала от канала ТНТ, на котором работает уже 20 лет, дом. По словам артистки, изначально она шла на проект «Дом-2», благодаря которому и прославилась, из-за недвижимости. Но ей так ничего и не дали.

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В нулевые Ольга впервые появилась на телевидении в качестве участницы скандального реалити. После успеха первого сезона, руководство телеканала стало готовить второй, но немного изменив вектор. Так, стройка отошла на второй план, уступив место отношениям. Тем не менее, приз остался все тот же, но за годы его никто не получил.

Спустя 20 лет Бузова решила предъявить за это ТНТ. В шоу «УТРО. ТНТ» она возмутилась, что канал так и не выделил ей жилье.

«Уже тогда я была самой популярной участницей телепроекта «Дом-2»! Где мой дом? Подождите! Уважаемый канал ТНТ, я служу вам 20 лет! Я пришла к вам с верой, надеждой и любовью. Любовь я построила. Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом», - негодовала Ольга.

К слову, в действительности Бузова в жилье не нуждается, так как у нее есть просторная квартира в столице, в которой она завершила ремонт в прошлом году. Правда, пока она живет в ней одна, так как до сих пор не может наладить личную жизнь.

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