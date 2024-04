Отдел измученных фанатов: как новый альбом Тейлор Свифт Tortured Poets Department всех обманул

Еще до того, как Тейлор Свифт стала глобальной сенсацией, она старательно оставляла в своих альбомах отсылки к реальным событиям, экс-бойфрендам и скрытые послания для тех, «кто в теме». Именно на этом она и построила свою империю. Исключением не стал и ее новый альбом Tortured Poets Department, увидевший свет 19 апреля 2024 года. Рассказываем обо всех пасхалках, заботливо найденных поклонниками Тейлор в свежем лонгплее, и объясняем, как артистка в очередной раз всех переиграла и уничтожила.

Предыстория

На дворе — апрель 2023 года. Хит Тейлор Anti-Hero продолжает править чартами, лишь изредка уступая место треку Flowers Майли Сайрус. Посреди торжественных новостей о триумфальном начале гастрольного турне The Eras по Америке появляется другая: для кого-то — долгожданная, для кого-то — неожиданная и разбивающая сердце.

9 апреля стало известно, что Тейлор рассталась с британским актером Джо Элвином, с которым встречалась последние шесть лет. Хотя тогда СМИ уверяли, что бывшие влюбленные распрощались без скандалов и остались друзьями, время показало, что, возможно, не все прошло так гладко.

По крайней мере таким был нарратив, придуманный поклонниками. Так называемые свифтис быстро придумали историю, в которой Джо предавал Тейлор, изменив ей с коллегой по съемочной площадке. Они же обвиняли беднягу в безразличии к славе возлюбленной и том, что он редко поддерживал ее на светских мероприятиях. Сведущие в психологии отмечали, что партнеры оказались слишком разными, поэтому не имели будущего.

Вне зависимости от того, кто какой точки зрения придерживался, все были уверены, что новый альбом Тейлор будет посвящен именно этому событию.

Что скрывается в названии?

Название альбома переводится как «Отдел измученных поэтов». Председателем этого учреждения выступает сама Тейлор — как она призналась в подписи, оставленной к альбому в соцсетях.

Разумеется, первой же ассоциацией с названием стал фильм «Общество мертвых поэтов», увидевший свет в 1989 году, — именно тогда, когда родилась Тейлор. Картина, кстати, отмечает в этом году 35-летний юбилей вместе с певицей, но вряд ли она пыталась приурочить релиз именно к этому событию. Единственным намеком на то, что картина действительно сыграла какую-то роль в творческом процессе, стал клип на лид-сингл Fortnight: в нем сыграли Итан Хоук и Джош Чарльз. Оба актера в свое время действительно участвовали в съемках «Общества мертвых поэтов». Как пошутила сама Тейлор:

Измученные поэты, познакомьтесь со своими коллегами дальше по коридору — мертвыми поэтами. Тейлор Свифт певица и председатель отдела измученных поэтов

Горячим поклонникам Свифт знакома иная организация со схожим именем: чат «Клуб измученных мужчин», в который входили Элвин и актер Пол Мескал. Последний был помолвлен с инди-поп-певицей Фиби Бриджерс. Она, в свою очередь, дружит с Тейлор: на перезаписи альбома Red 2021 года девушки даже записали вместе песню Nothing New. Еще не запутались? Во всей этой истории фигурирует еще одно имя: ирландского актера Эндрю Скотта, который, собственно, и создал «Чат измученных мужчин». А вот действительно ли название, выбранное Тейлор, отсылает к этой беседе, сказать трудно.

Более романтичные души переводят название альбома несколько иначе. Слово department может означать не только «отдел», но и «отбытие». Иными словами, некоторые свифти читают название как «Отбытие измученных поэтов». Именно такими Тейлор и Джо предстали на альбомах folklore и evermore 2020 года, когда, оказавшись взаперти из-за коронавируса, случайно написали несколько грустных песен. Поначалу актер скромно скрывался под псевдонимом «Уильям Боуэри», но вскоре правда все же вышла наружу. Лонгплей был весьма успешен и даже подарил Элвину «Грэмми»: можно сказать, теперь он на один шаг ближе к титулу EGOT. Иными словами, «измученными поэтами» Тейлор могла называть и себя с Джо; под «отбытием» в таком случае подразумевается их расставание.

Реальность тем не менее оказалась куда менее очевидной. Вторым измученным поэтом, помимо Тейлор, был вовсе не Джо, а Мэттью Хили — лидер британского синти-поп-коллектива The 1975. Именно он притащил в квартиру певицы печатную машинку, которая стала символом альбома. Более того, музыканты встречались с апреля по июнь 2023-го. А возможно, еще и до этого. После того как вышел новый лонгплей, поклонникам показалось забавным даже то, что новость о расставании Джо и Тейлор вышла прямо в день рождения Мэттью.

Так, словно певица пыталась сделать ему подарок.

Почему альбом вышел именно 19 апреля?

Люди, не погруженные ни в творчество, ни в привычки Тейлор Свифт, могут решить, что она выбрала этот день без задней мысли. Так совпало; еще и такой удобный перерыв между концертами в Азии и Европе!.. Однако прожженные свифтис только посмеются, ведь у этой фанатки нумерологии, самолично назвавшей себя мегамозгом, на все есть свои причины.

Для понимания мотивов Тейлор стоит обратиться к истории. Сначала к ее собственной. 9 апреля появились новости о ее расставании с Элвином, еще спустя десять дней друзья певицы начали отписываться от него в социальных сетях. Первым был брат Тейлор, Остин Свифт, затем — сестры Хаим, Джиджи Хадид и даже Райан Рейнольдс. Отписке последнего удивились больше всего, потому что в 2022-м супруг Блейк Лайвли написал о Джо хвалебный абзац для списка «100 человек, которые сформируют культуру будущего».

Я знаю Джо уже шесть лет. Этого достаточно, чтобы увидеть чье-то сердце и понять, хороший ли перед тобой человек. Джо — хороший. Райан Рейнольдс актер и бывший друг Джо Элвина

Удивительно, но на актера все еще подписаны два продюсера Тейлор — Джек Антонофф и участник The National Аарон Десснер. Чего уж там: имя Джо даже указано в благодарностях к пластинке последних Two Last Pages Of Frankenstein, выпущенной в 2023 году. Сам Джо от Тейлор тоже не отписывается.

19 апреля произошло и другое историческое событие. Именно в этот день в 1775 году состоялись первые столкновения между Британией и ее 13 колониями, впоследствии провозгласившими свою независимость. Тут начинается интересное: 13 — счастливое число Тейлор, а в дополнительной версии альбома Midnights есть песня The Great War. Среди поклонников укрепилось мнение, что композиция описывает момент большой ссоры с Элвином, возможно даже приведшей к временному разрыву. На то же, например, намекает песня Hits Different, также ставшая доступной в бонус-изданиях Midnights. Композиция Archer c пластинки Lover 2019 года, написанной в течение конфетно-букетного периода, тоже представляет артистку как ту, что способна атаковать вроде бы любимого человека. Иными словами, Тейлор и раньше видела отношения как поле битвы, и, если бы в этот раз она решила удивить поклонников знанием истории, это решение отлично бы вписалось в ее любовь к символизму.

В этот же день в 1935 году было основано спортивное общество «Спартак». Учитывая, что сейчас Тейлор встречается с футболистом Трэвисом Келси, мы не стали бы ничего утверждать наверняка.

О чем написаны эти песни?

Обнаружив каждый из этих намеков, поклонники не сомневались, что в Tortured Poets Department нам наконец-то расскажут, что случилось в раю. Кто из двоих — Тейлор и Джо — потопил этот нерушимый, как казалось раньше, корабль? Лонгплей должен был стать историей о болезненном разрыве — и таким на самом деле и получился.

Вот только бывшим, по которому прошел каток лирики Тейлор Свифт, оказался вовсе не Джо Элвин, а Мэттью Хили. Музыкант, которого большинство поклонников даже не воспринимали всерьез из-за дурной репутации. И до, и после того, как его роман с артисткой стал достоянием общественности, о нем появлялись далеко не самые адекватные новости. В январе он сосал палец фанатки на концерте, в ноябре 2022-го и июле 2023-го ел сырое мясо на выступлении. Помимо этого, Хили нелицеприятно высказался о рэперше Ice Spice: иными словами, никоим образом не являлся образцом для подражания многих американских девочек и девушек.

И Тейлор прекрасно об этом знала. Вот только вместо того, чтобы послушаться публику, она написала But Daddy I Love Him. Трек яснее ясного доказывает, что она осознает безумие любимого человека, но куда выше ставит тот факт, что он принадлежит ей. Певица заявляет почти с издевочкой, что родит от него ребенка, — и сразу берет свои слова обратно, продолжая смеяться:

Видели бы вы свои лица! Тейлор Свифт певица и шутница

Название трека — своего рода отсылка к мультфильму «Русалочка», вышедшему во все том же 1989 году. Певица и раньше выказывала восхищение героиней, отказавшейся от голоса во имя любви: в 2019 году Тейлор оделась под Ариэль на новогоднюю вечеринку, тематикой которой как раз были «герои детства».

Певица демонстрирует свою осознанность и в треке I Can Fix Him (No Really I Can). В минималистичном треке, записанном в эстетике Дикого Запада, Тейлор то ли в шутку, то ли всерьез заявляет, что «гадкие и чрезмерно громкие шутки» некого мужчины — это не проблема, ведь он пока не встретил «ту самую».

Тейлор продолжает романтизировать отношения. Она не сомневается, что Мэттью предназначен ей свыше, потому что они оба — «безумцы» и оба — «измученные поэты». Себя она сравнивает с Патти Смит, его — с Диланом Томасом. Смит — американская артистка, которую часто зовут матерью панк-музыки. Дилан Томас — это валлийский поэт, пользовавшийся довольно дурной репутацией негодяя и пьяницы.

Во Fresh Out The Slammer Тейлор предстает как тюремная заключенная, которая отсидела срок и теперь возвращается к своему любимому. Guilty As Sin намекает, что искра между двумя проскочила еще в ноябре 2022 года, когда музыканты работали над альбомом Midnights. Трек заставляет задаться вопросом: неужели Тейлор начала грезить новыми отношениями, еще не разорвав старые?

В треке loml певица поражается тому, что он миллион раз назвал ее «любовью всей своей жизни», и задается вопросом: как то, что казалось ей столь легендарным, оказалось столь скоротечным? Да, отношения не сложились: если верить нарративу альбома самой Тейлор, это было неожиданно даже для нее самой. Когда ее бросили посреди лета, полного новых рекордов и ликующих толп, певица разозлилась и написала злобный дисс на бывшего The Smallest Man Who Ever Lived и приободрение для самой себя I Can Do It With A Broken Heart.

Благо Тейлор оставила лучик надежды, добавив в треклист песню Alchemy: изобилие футбольных метафор на 100% убедило поклонников в том, что песня про новые отношения Тейлор. Они начались в конце прошлого июля и продолжаются по сей день. Судя по тому, что в основной версии альбома Трэвису Келси посвящен только один трек, пока у них все хорошо.

Почетные упоминания

Впрочем, Тейлор не ограничилась написанием песен исключительно о Мэттью Хили.

Самую интересную метафору можно услышать в Clara Bow — закрывающем треке альбома. Клара Боу была реальной женщиной, жившей с 1905-го по 1965-й. Будучи актрисой немого кино, она пользовалась огромной популярностью, приковывая внимание публики эпатажными выходками и многочисленными романами. Кого-то напоминает, не так ли?

Популярность Боу пошла на спад, когда на смену немому кино пришли звуковые фильмы, а ее выходки перестали забавлять и вызвали скорее негодование. Когда репутация американской любимицы стала хуже некуда, она решила уйти с экранов и зажить тихой, спокойной жизнью на ранчо. Примерно в той же ситуации Тейлор оказалась в 2019 году, когда ее вражда с Канье Уэстом настраивала многих против певицы.

Клара решила проблему тем, что вышла замуж, дважды стала матерью и начала вести довольно скромный образ жизни на ранчо в Неваде. Впоследствии у нее диагностировали шизофрению. Пройдя психиатрическое лечение, Клара тем не менее не стала возвращаться домой и жила одна вплоть до своей смерти. Именно ее образ Тейлор использовала для клипа Fortnight, в котором и сама кажется не совсем психически здоровой.

Это уже не первый раз, когда артистка обращается к истории Голливуда за вдохновением. Не она ли сравнивала взгляд Гарри Стайлса с «мечтательными глазами» Джеймса Дина? Тейлор, очевидно, не просто сравнивает себя с Кларой Боу. Певица размышляет, что бы с ней произошло, если бы она согласилась на тихую и спокойную жизнь с Джо Элвином, который всегда сторонился софитов и гигантской популярности своей возлюбленной. Неготовая сделать тяжелый выбор между семьей и карьерой, она все же останавливается на втором и ставит жирную точку в истории, прежде казавшейся сказкой о любви, побеждающей любое зло.

К песне So Long, London («Прощай, Лондон») поклонники заранее отнеслись с тревогой. Название трека слишком прямо намекает на Элвина, рожденного в Лондоне и уже описанного в песне London Boy из альбома Lover 2019 года. Более того, он расположен на пятом месте — его Тейлор всегда бережет для самых эмоциональных, разрывающих душу композиций. В Speak Now (2010) это была песня Dear John, якобы посвященная концу ее отношений с певцом Джоном Мейером. В следующем альбоме, Red (2012), это была All Too Well — та самая, которая впоследствии вышла в десятиминутной версии и стала основой для короткометражного фильма. Она, по слухам, была написана по свежим следам разрыва Тейлор с Джейком Джилленхолом.

Наконец, Тейлор нашла место для своих «любимчиков»: Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян. История их противостояния уходит корнями в далекий 2009-й и заслуживает, чтобы о ней написали отдельный текст. Хотя Тейлор и настаивает, что работала над альбомом «последние два года», в треклист все же прокрались две композиции о ее старинных врагах.

Одна из них называется thanK you aIMee: благодаря выделенным заглавным буквам можно легко догадаться, кому она посвящена. Сам трек звучит как более взрослая версия песни Mean, адресованной хейтерам. Вот только в этот раз Тейлор благодарит вполне реального человека.

Второй трек, Cassandra, чуть менее очевиден. Он рассказывает историю героини древнегреческих мифов. Кассандра была провидицей, однажды предсказавшей гибель Трои. Правда, дар предвидения не всегда помогал Кассандре принимать верные решения. Поэтому, когда она отказала Аполлону, он ее проклял — и с тех пор ей никто никогда не верил.

При чем здесь Ким и Канье? Из-за их вранья в 2016-м Тейлор, по собственному признанию, «лишилась карьеры». Всего этого могло бы и не быть, если бы публика встала на сторону певицы. Вывод напрашивается только один: если насолить Тейлор Свифт, она будет вспоминать о вас еще очень долго.

Что Тейлор хотела сказать?

В привычки Тейлор Свифт не входит заниматься морализаторством и давать юным леди советы по тому, кого стоит любить, а кого — обходить стороной. Поэтому не факт, что она пыталась намекнуть, что не стоит проводить с мальчиком много времени, если он мерзко шутит.

По признанию самой певицы, ей просто нужно было «излить эмоции». В стихотворении, приложенном к виниловой пластинке, Тейлор называет произошедшее «временным помутнением рассудка» и диву дается:

Маятник раскачивается — и какой же хаос приносит! Он заставляет закованных чудовищ делать самые удивительные вещи. Тейлор Свифт председатель Отдела измученных поэтов

Альбом вышел меньше недели назад, но уже побил с десяток рекордов и определенно побьет еще десяток-другой. Сама Тейлор добавила к своему послужному списку эру психически больного поэта, влюбленного в черно-белый цвет и принимающего импульсивные решения. Если вам эта эра не близка, можете пройти наш старый тест и определить, какая эра подходит именно вам.

