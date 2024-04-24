Юлианна Караулова пожалела об одном изменении внешности

Певица и телеведущая Юлианна Караулова призналась, что сожалеет об одной популярной косметологической процедуре. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

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36-летняя знаменитость посетила гала-ужин телеканала МУЗ-ТВ в Москве, на котором в беседе с журналистами рассказала, что к косметологии относится положительно. По ее словам, после рождения ребенка она решила увеличить губы, однако осталась недовольна результатом.

Как утверждает звезда, врач вколол ей чрезмерное количество ботокса, вследствие чего ей не нравилась измененная внешность.

«Пока препарат выходил, где-то полгода, я себе не очень нравилась в зеркале. Такие пельмешки я видела, близкие видели. Не то чтобы мне кто-то делал замечания, но мне было некомфортно», — высказалась она.

В ноябре 2023 года Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей. В профиле звезды был представлен 31 товар общей стоимостью 1,076 миллиона рублей. Среди них на продажу были выставлены предметы гардероба марок Gucci, Loewe, Moschino, Burberry, Ray Ban и другие.