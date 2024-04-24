В сети обсуждают столовую Ксении Собчак: «Мания собрать весь хлам»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала поклонникам, как выглядит ее столовая. Она опубликовала фотографию в Telegram-канале.

© Телеграм-канал «СОБЧАК»

На снимке был запечатлен большой деревянный стол, на котором стояли вазы с сухоцветами, статуэтки, поднос со свечами и шкатулка. Рядом находились стулья с бархатными подушками. В столовой также были кресло-качалка с бежевым пледом и камин. В качестве источников освещения — подвесные светильники в разных цветах. Однако поклонники Ксении Собчак не оценили интерьер столовой.

«Сколько пылесборников на столе», «Уютно, но что-то мне кажется эти веники много места занимают, да и пыль собирают», «Что за мания собрать весь хлам в кучу на обеденном столе», «Сколько же барахла!» — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

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