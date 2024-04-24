Дана Борисова потратила миллион рублей и забыла об этом

Телеведущая Дана Борисова назвала себя «полным неадекватом» и рассказала, как однажды забыла о потраченном миллионе рублей. Этим исполнительница поделилась с НТВ.

«Поставила нити, потратила все деньги — миллион! Я же биполярница, что от меня ожидать?! У меня то одно, то другое… У меня официальный диагноз со справкой», — призналась знаменитость.

Борисова подчеркнула, что это не единственный раз, когда она сталкивалась с провалами в памяти. Друзья рассказывали телеведущей, как она дважды покупала билеты в Таиланд за 100 тыс. рублей, но забывала об этом.

Знаменитость не раз рассказывала о своих проблемах с психикой. Несколько лет назад Борисовой диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Звезда отмечала, что обострения у нее случаются весной и осенью.

В июле Борисова пожаловалась на ухудшение ментального самочувствия. Она рассказывала, что в тот период у нее стремительно нарастали приступы биполярного расстройства. По словам телеведущей, за ее улыбкой часто скрываются страх, депрессия и безнадежность.

Ранее Картозия заявил, что Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день.