Продюсер раскрыл, кому Люся Чеботина обязана популярностью

Своей популярностью певица Люся Чеботина во многом обязана музыканту и бизнесмену Владимиру Киселеву, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, после сотрудничества с семьей медиамагната к исполнительнице пришел небывалый успех.

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Люся Чеботина на самом деле скромничает, рассказывая о помощи Филиппа Киркорова. Потому что у нее также была коллаборация с Киселевыми, которые являются медиамагнатами. Такая продуманная стратегия однозначно пошла на пользу ее карьере. На ее успех также повлияла работа с успешными артистами, когда она писала им песни. Но основным толчком, конечно же, стало сотрудничество и крепкая дружба с Киселевыми. Она на их лейбле издавалась, выпускала песни, спела в дуэте вместе с ЮрКиссом. И после этого на всех эфирах «Русского радио» и RU.TV звучали ее треки, — сказал Рудченко.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что на протяжении карьеры ей помогал советами коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров. Российский эстрадный исполнитель — один из тех людей, кто постоянно хочет подсказать, как будет правильно, обратила внимание она. Артистка выразила уверенность, что когда она станет постарше, то будет также давать советы молодым музыкантам в каких-то вопросах.

До этого Чеботина заявила, что музыка для молодых исполнителей — тот же самый бизнес, поскольку они много вкладываются и развиваются без продюсеров и лейблов. По ее словам, работа строится по принципу «заработал — обратно вложил».