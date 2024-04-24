Басков похвастался успехом у женщин

Народный артист России Николай Басков похвастался тем, что он пользуется успехом у женщин. Его цитирует News.ru.
«Я уже говорил, что с этим нет проблем. Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо?» — сказал артист.
Басков также отметил, что не представляет свою жизнь без внимания.
«Внимание должно быть у любого человека. Если он вызывает какие-то чувства — неважно, положительные или негативные, но он что-то вызывает у других людей, то это прекрасно», — заключил певец.
Ранее Николай Басков рассказал о своем отношении к обнаженным женским фотосессиям.
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