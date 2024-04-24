В соцсетях посчитали пророческим последний пост блогера Лены Миро

Пользователи социальных сетей нашли зловещим последний пост на странице известного российского блогера Лены Миро (Елена Мироненко). Вчера в СМИ стали распространяться сообщения о том, что она попала в ДТП в США, впала в кому и умерла.

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Миро заявила о закрытии своего скандального блога в "Живом журнале" 25 марта 2023 года со словами "перерыв это или навсегда, время покажет".

СМИ: в США умерла блогер Лена Миро

"Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на все", - так мотивировала она свой поступок.

Блогер добавила, что "все рано или поздно заканчивается". Она отметила, что у нее нет сил больше продолжать вести страницу.

"Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет?", - задала вопрос Лена Миро.

Теперь в ее словах читателям видится трагическое совпадение, ведь до этого дня она вела блог очень активно, выдавая по несколько записей в сутки.

Елена Мироненко родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе (Белгородская область), окончила Воронежский институт по специальности переводчик-синхронист.