$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях

Заслуженный артист России Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Его комментарий приводит NEWS.ru.

Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях
© РИА Новости

Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.

«Да нравится мне все. Я же человек», — высказался артист.

В феврале 42-летний Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях. По словам 42-летнего исполнителя, он никогда не задумывался над тем, чтобы корректировать свою внешность.

Шоу-бизнес
Дима Билан
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости