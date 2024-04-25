Стали известны номинанты на премию Муз-ТВ 2024 года

Российский телеканал Муз-ТВ опубликовал список номинантов ежегодной премии. Торжественная церемония награждения победителей состоится 14 июня на «ЦСКА Арене».

Пятым ведущим церемонии премии "МУЗ-ТВ" станет Николай Басков, сообщается на сайте премии. Ранее были названы имена четырех ведущих: Лолита Милявская, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева и Клава Кока.

Всего Муз-ТВ наметил 13 номинаций разных форматов. Музыкантов наградят за их клипы, концерты, альбомы, песни, коллаборации, кавер-версии и ведение социальных сетей.

За звание «Лучшего исполнителя» поборются Jony, Мот, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Ваня Дмитриенко, Баста, Леонид Агутин и Дима Билан. В аналогичной женской номинации указаны Клава Кока, Анна Асти, Инстасамка, Мари Краймбрери, Лолита, Зиверт, Люся Чеботина и Полина Гагарина. Титул «Лучшей группы» может достаться The Hatters, GAYAZOV$ BROTHER$, Artik & Asti, «Три дня дождя», «Руки Вверх!», «Моя Мишель», Hammali & Navai и Filatov & Karas. В номинации «Прорыв года» указаны ГИО ПИКА, Amirchik, Ева Власова, XOLIDAYBOY, INSTASAMKA, Shaman, а также группы «Три дня дождя» и «5УТРА».

Решение о награждении будет приниматься на основании решения судей и голосования на сайте.

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