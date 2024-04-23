СМИ: в США умерла блогер Лена Миро

В США умерла блогер Елена Мироненко (Лена Миро), известная по своим резким постам о знаменитостях в LiveJournal. Об этом пишет портал Super.ru.

По данным портала, женщина несколько лет назад переехала в Соединенные Штаты, где прекратила вести блоги.

Журналисты отметили, что во время поездки по стране она попала в ДТП, после чего впала в кому. Через некоторое время она скончалась.

На нее похороны в США прилетела только мать знаменитости, отец якобы наотрез отказался прибыть в страну.